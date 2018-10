W wyborach do sejmików wojewódzkich najwięcej mandatów zdobyło PiS - 254. Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska) otrzymała 194 mandaty, PSL - 70, Bezpartyjni Samorządowcy - 15, a SLD-Lewica Razem 11 mandatów. PiS ma samodzielną większość w 6 sejmikach a KO w jednym.

"Gdyby podliczyć mandaty KO, czyli Platforma plus Nowoczesna, bo przypomnę, że w śród tych 194 mandatów jest 30 mandatów, które dostały osoby wskazane przez Nowoczesną i PSL, to by się okazało, że mamy dwieście sześćdziesiąt cztery mandaty" - podkreśliła Lubnauer.

Jak zaznaczył, "Koalicja Obywatelska bardzo dobrze sprawdziła się w miastach. Tu rzeczywiście wygrana w pierwszej turze w większości naszych kandydatów (na prezydentów miast)"

Zapytana o plany na wybory do Sejmu powiedziała: "Myślę, że KO powinna się rozszerzać. Wszyscy uważamy, że ta współpraca była owocna czyli zarówno ja jak i Grzegorz Schetyna i Barbara Nowacka, w związku z tym myślimy, że należałoby ją rozszerzać".

Pytana o wyniki Sojuszu Lewicy Demokratycznej, stwierdziła, że partia zrobiła błąd idąc sama do wyborów. "To zmarnowane głosy, które tak naprawdę zostały oddane na PiS" - oceniła szefowa Nowoczesnej.