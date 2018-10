Z aktu oskarżenia wynika, że chodzi o środki zdefraudowane między grudniem 2016 roku i grudniem 2017 roku, w tym fundusze przeznaczone na dopłaty dla najuboższych oraz na funkcjonowanie międzynarodowego lotniska Berhad w Kuala Lumpur.

Żaden z oskarżonych nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Adwokat byłego premiera twierdzi, że za pomocą tych środków uregulowane zostały naglące płatności, związane z państwowym funduszem wspierania inwestycji 1MDB oraz realizowanym z udziałem Chin projektem połączenia kolejowego i dwóch gazociągów. Przekonywał, że chodziło o uniknięcie niewypłacalności państwa.

Za każdy z sześciu zarzutów Najibowi i Irwanowi grozi do 20 lat więzienia, grzywna oraz kara chłosty. Ta ostatnia w przypadku Najiba i Irwana nie ma zastosowania, bo obaj skończyli 50 lat.

Na Najibie ciążyły już 32 zarzuty, w tym prania brudnych pieniędzy, korupcji i nadużycia zaufania, w sprawie płatności związanych z funduszem 1MDB. Były premier nie przyznaje się do winy. Jego proces ma ruszyć w przyszłym roku. Został aresztowany we wrześniu, ale zarówno on, jak i jego były minister finansów zostali zwolnieni z aresztu za kaucją i będą odpowiadać z wolnej stopy.

Skandal związany z państwowym funduszem, założonym przez Najiba w 2009 roku, walnie przyczynił się do upadku jego rządu i porażki jego koalicji w wyborach parlamentarnych w maju.

Nowy gabinet od czasu przejęcia władzy nasilił walkę z korupcją. Zapowiedział też, że wycofa się z chińskich przedsięwzięć i zbada, dlaczego rząd Najiba płacił niezwykle wysokie kwoty na rzecz chińskich wykonawców tych projektów mimo znikomych postępów w ich realizacji.

Również w czwartek była szefowa malezyjskiego wywiadu Hasanah Abdul Hami nie przyznała się do postawionego jej zarzutu przywłaszczenia 12,1 mln dolarów przed majowymi wyborami do parlamentu. Jej prawnik powiedział, że sprawa ta nie ma związku z 1MDB.

W sprawie domniemanych malwersacji i prania pieniędzy przelanych z 1MDB toczą się śledztwa w kilku krajach, w tym w USA, Szwajcarii i Singapurze. Według władz USA z 1MDB wyprowadzono 4,5 mld dolarów i ok. 700 mln dolarów zostało przekazanych na osobiste konto Najiba.