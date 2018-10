Jak piszą agencje, w środowych starciach z bośniacką policją wzięły udział setki migrantów, którzy chcieli przekroczyć granicę BiH z Chorwacją. Krzycząc "Otwarte granice" migranci wstrzymali ruch na przejściu granicznym i próbowali przełamać policyjny kordon. W efekcie doszło do bójek, w których rannych zostało kilka osób.

Przygotowania do ewentualnych starć poczyniono też po chorwackiej stronie granicy. Tam ustawiono ogrodzenie, które miało wspomóc zatrzymanie migrantów, a sytuacja była monitorowana z krążącego w powietrzu policyjnego helikoptera. Migranci nie zdołali jednak przedostać się na chorwacką stronę i większość z nich została autokarami przetransportowana do ośrodka dla uchodźców w Sarajewie.

Do podobnych starć doszło na tym przejściu granicznym we wtorek, gdy zatrzymano 250 migrantów. Policja próbowała przekonać ich, aby udali się do miasta Bihać, gdzie w namiotach mieszka wielu imigrantów.

W północno-zachodniej Bośni i Hercegowinie przebywają obecnie tysiące migrantów, którzy chcą przedostać się do Chorwacji, a następnie do kolejnych krajów UE. Koczują w prowizorycznych kempingach i obozowiskach, często wzbudzając obawy u mieszkańców tych rejonów.

W tym roku około 15 tys. migrantów z Azji i Afryki Północnej przedostało się bałkańskim szlakiem do krajów UE. Od początku tego roku uchodźcy starają się dostać do państw unijnych przez BiH, gdyż na skutek ogromnego ich przepływu zamknięte zostały dla nich inne granice na Bałkanach.

Według władz bośniackich migranci i osoby ubiegające się o azyl, w większości pochodzący z Afganistanu, Iranu, Syrii i Pakistanu, docierają do BiH przez Albanię, Czarnogórę i Serbię. Wielu z nich z Serbii do Bośni próbuje przedostać się, pokonując wpław graniczną rzekę Drinę.

Mimo unijnej pomocy finansowej bośniackie władze nie zbudowały jeszcze z powodu sporów polityków i administracji zaplanowanego w pobliżu Bihacia ośrodka dla migrantów. Organizacje pozarządowe w BiH ostrzegają przed pogorszeniem się sytuacji uchodźców po nadejściu zimy.

We wcześniejszych latach przez inne kraje Półwyspu Bałkańskiego przeszło ponad milion migrantów.