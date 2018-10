„Cieszymy się, że mamy bardzo dobrego kandydata w drugiej turze wyborów w mieście, które wydawało się, że jest nie do wygrania. Ogromna szansa przed nami i ogromna szansa przed mieszkańcami Chełma” – powiedziała Emilewicz w środę na konferencji prasowej w Chełmie.

„Jakub jest gwarantem tego, że programy, które zostały przygotowane przez obóz Zjednoczonej Prawicy i wdrażane są na poziomie centralnym, one również staną się rzeczywistością w Chełmie. Te programy będą realizowane i dobrze, żeby miały swoich dobrych, silnych, lokalnych partnerów” - dodała.

Emilewicz podkreśliła, że chodzi zarówno o programy socjalne, ale też szczególnie o programy wspierające przedsiębiorców, które mogą pomóc w rozwoju mniejszych miast. „My potrzebujemy dobrych partnerów w samorządzie, po to aby tworzyć dobre warunki dla przedsiębiorców, i tych lokalnych, małych i średnich, aby szybciej wzrastali, ale także tych, których jesteśmy w stanie przyciągnąć do różnych miejsc w Polsce” – powiedziała.

Wyzwaniem są atrakcyjne tereny inwestycyjne – mówiła. „Tam gdzie samorząd jest sprawny i rozumie to wyzwanie, jest w stanie przygotować dobre grunty, aby inwestorzy mogli się pojawić” - zaznaczyła.

Emilewicz powiedziała, że Chełm znajduje się „na mapie inicjatyw przygotowanych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii” jeśli chodzi o przyciąganie inwestycji z zakresu centrów usług biznesowych. Takie centra – podała - tworzą obecnie ponad 400 tys. miejsc pracy w całej Polsce, głównie w dużych miastach, a inwestorzy szukają nowych miejsc na ich lokowanie.

„Miasta mniejsze stanowią dziś taką możliwość, warunkiem jest dobra infrastruktura, zaplecze akademickie i dobrze współpracujący samorząd. Z Jakubem przygotowywaliśmy ten program, we współpracy ze stowarzyszeniem zrzeszającym centra usług biznesowych w Polsce. Jestem przekonana, że nikt inny lepiej niż Jakub Banaszek nie rozumie potrzeb tego sektora i jest w stanie zrealizować takie centrum tutaj w Chełmie” – powiedziała Emilewicz.

Banaszek zadeklarował, że jeśli zostanie prezydentem Chełma to będzie się starał o utworzenie takiego centrum. „To jest program, który stworzy kilkaset dodatkowych miejsc pracy, unikatowych. To będą miejsca pracy, które teraz są w innych miejscach, w Lublinie, Warszawie, Krakowie, tam gdzie młodzi ludzie wyjeżdżają rozszerzać swoje kompetencje. Tego w naszym mieście dotąd nie było, zrobię wszystko, aby centrum usług biznesowych mogło powstać w Chełmie” – zapewnił.

Banaszek zadeklarował też, że w razie zwycięstwa w wyborach przygotuje program informatyzacji chełmskich przychodni zdrowia, po to, by do lekarza można było zapisać się przez internet. Tego domagali się mieszkańcy na spotkaniach - powiedział.

Chce też – zgodnie z postulatami mieszkańców - przygotować w chełmskich urzędach i instytucjach miejsca przyjazne dla dzieci, które zabierają tam ze sobą rodzice. „Nie może być tak, że w Chełmie brakuje miejsc do przewijania dzieci czy podjazdów dla matek z wózkami” – podkreślił.

Pierwszą turę wyborów na prezydenta Chełma wygrała urzędująca prezydent Agata Fisz, która uzyskała 43,49 proc. głosów. Banaszek był drugi, z wynikiem 36,73 proc.

Jakub Banaszek ma 27 lat. Jest szefem gabinetu politycznego ministra przedsiębiorczości i technologii, a także doradcą premiera Mateusza Morawieckiego. Pełni też funkcję pełnomocnika wojewody lubelskiego ds. służby zdrowia. Kandyduje z komitetu PiS.

Agata Fisz jest członkiem SLD, ale kandyduje z własnego komitetu "Postaw na Chełm". Funkcję prezydenta Chełma pełni od 2006 r. (PAP)

Autor: Zbigniew Kopeć