Na Ryszarda Fałka zagłosowało 2475 osób (2,85 proc).

Fałek powiedział, że impulsem do podjęcia decyzji o poparciu Witkowskiego była dla niego wypowiedź posła PiS i b. prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka, który w jednej z lokalnych rozgłośni radiowych miał wezwać go do przekazania głosów na kontrkandydata Witkowskiego - Wojciecha Skurkiewicza z PiS.

Fałek zdecydował się jednak udzielić poparcia Witkowskiemu. Tłumacząc swoją decyzję, skrytykował postawę radnych PiS, którzy pod koniec kadencji samorządu, mając większość w Radzie Miejskiej w Radomiu m.in. zablokowali przegłosowanie uchwały budżetowej na 2019 r. w takim kształcie, jaki proponował prezydent miasta, i wprowadzili do niego wiele zmian.

"Widząc działania tej formacji politycznej, nie mogę poprzeć tej grupy radnych, na której czele stoi kandydat na prezydenta Radomia Wojciech Skurkiewicz" - oświadczył Fałek.

"On się od tych działań nie odciął, firmuje te postawy i jeszcze korumpuje samorząd, poprzez to, że dzisiaj mamy sytuację taką, że poklepuje się niektórych kandydatów i mówi się: +jeżeli on wygra, to będziecie mieć w tej gminie wszystko+" - stwierdził Fałek. Według niego, jest to "zaprzeczenie idei samorządności i w takiej sytuacji te wybory są niepotrzebne".

Fałek podkreślił, że dla niego - jako wieloletniego samorządowca - zawsze najważniejsze było dobro mieszkańców Radomia i niejednokrotnie podejmował decyzje wbrew partii.

Fałek od 1990 r. zasiadał nieprzerwanie w Radzie Miejskiej w Radomiu. W latach 1994–1997 pełnił funkcję wiceprezydenta Radomia, następnie z rekomendacji AWS przez rok zajmował stanowisko prezydenta tego miasta. W 2002 r. z listy Inicjatywy Społecznej Wspólnoty Samorządowej oraz w 2006, 2010 i 2014 z list Prawa i Sprawiedliwości uzyskiwał mandat radnego. W 2006 r. został zastępcą prezydenta Andrzeja Kosztowniaka. W lutym 2015 r. odszedł z klubu PiS Rady Miejskiej w Radomiu. W tegorocznym wyborach Fałek nie otrzymał mandatu radnego.

W Radomiu do drugiej tury przeszli obecny prezydent Radosław Witkowski z poparciem 39 445 osób (45,47 proc.) i Wojciech Skurkiewicz (PiS), na którego głos oddało 35 043 (40,39 proc.).(PAP)

autor: Ilona Pecka