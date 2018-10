"LOT ma zabezpieczenie sądowe, które mówi o tym, że akcja strajkowa, która rozpoczęła się 18 października jest zakazana sądownie do czasu rozpatrzenia przez sąd sprawy dotyczącej legalności strajku 20 listopada" - powiedział Kubicki.

Jak dodał, związki zawodowe złożyły do sądu odwołanie od tej decyzji.

"Dzisiaj przyszła odpowiedź Sądu Okręgowego w Warszawie, który postanowił tego zabezpieczania nie uchylać i nie wstrzymywać. Czyli jest ono w mocy. Innymi słowy, związki zawodowe zażaliły postanowienie sądu zakazujące strajku, a dzisiaj Sąd Okręgowy to zażalenie oddalił" - tłumaczył.

Wskazał, że w tym procesie prawnym pozostaje jeszcze apelacja.

"Chcemy pracownikom powiedzieć jedno: kolejne orzeczenie sądu przemawia za tym, że ten strajk jest nielegalny. I nie ma najmniejszej wątpliwości, że jego konsekwencje będą konsekwencjami związków zawodowych i osób, które do tego strajku przystąpiły. Apelujemy do tych, którzy się wahają, co zrobić w tej sytuacji, żeby się do strajku nie przyłączali" - powiedział Kubicki.

Dodał, że 67 osób zwolnionych dyscyplinarnie może podjąć rozmowy z zarządem, które "być może w jakiś sposób ich sytuację zmienią".