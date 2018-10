Wicepremier w Polsat News zapytany został o przebieg wtorkowego spotkania Zjednoczonej Prawicy. "Cztery godziny dalekie od triumfalizmu, ale z poczuciem dobrze wykonanej pracy, bo rzeczywiście nasze zwycięstwo jest bezsprzeczne. Pytanie jest tylko o jego skalę, ale ta skala niemal z godziny na godzinę rośnie" - powiedział.

"Trochę sobie wzajemnie podziękowaliśmy, bo rzeczywiście wykonaliśmy tytaniczną pracę, przede wszystkim pan premier Morawiecki" - ocenił wicepremier. Jego zdaniem wynik wyborów to "wielki, osobisty triumf" szefa rządu. Dodał, że na spotkaniu rozmawiano też o tym, co zrobiono źle i co można było zrobić lepiej. "Ale na taki audyt przyjdzie czas po zakończeniu wyborów" - powiedział.

Gowin pytany był też o sytuację w sejmiku woj. dolnośląskiego, gdzie według doniesień medialnych do uzyskania większości być może PiS będzie musiało utworzyć koalicję z Bezpartyjnymi Samorządowcami.

Na uwagę, że ponownie wybrany na prezydenta Lubina Robert Raczyński (jeden z założycieli ruchu Bezpartyjni Samorządowcy) oczekiwałby stanowiska marszałka dla obecnego marszałka Cezarego Przybylskiego, wicepremier odpowiedział, że obecnie trwają rozmowy koalicyjne. "Jeden z moich kolegów rządowych w tej chwili rozmawia z moimi serdecznymi przyjaciółmi z Dolnego Śląska, Bezpartyjnymi Samorządowcami, skupionymi w ruchu pana prezydenta Lubina, pana prezydenta Raczyńskiego" - powiedział.

Pytany, czy sam "oddałby" stanowisko marszałka woj. dolnośląskiego Bezpartyjnym Samorządowcom, Gowin odparł: "Z całą sympatią dla pana prezydenta Raczyńskiego nie chcę mu ułatwiać pozycji negocjacyjnej, z góry deklarując, że gotowi jesteśmy to stanowisko marszałka oddać".

"Tu nie chodzi o to, kto da więcej. Tu chodzi o to, z kim Bezpartyjni Samorządowcy na Dolnym Śląsku będą w stanie zrealizować więcej swoich postulatów" - zaznaczył. Według Gowina Bezpartyjni Samorządowcy, wśród których wymienił prezydenta Raczyńskiego oraz Patryka Wilda, są "ideowo bardzo bliscy Zjednoczonej Prawicy". "Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia" - podkreślił.

Jak poinformował w poniedziałek PAP wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu Jerzy Chmielarski, oficjalne wyniki wyborów do sejmiku dolnośląskiego będą znane dopiero w środę po południu.

Według podanych w poniedziałek przed południem wyników sondażu Ipsos, tzw. late poll, w wyborach do sejmików wojewódzkich PiS zdobyło 33 proc., Koalicja Obywatelska – 26,7 proc., 13,6 – PSL, 6,6 proc. – SLD, 5,9 proc. – Kukiz'15, a 5,8 proc. – Bezpartyjni Samorządowcy.

Z oficjalnych danych wynika, że PiS, jak dotąd, uzyskało samodzielną większość w sejmiku podlaskim i podkarpackim. Według nieoficjalnych informacji taką większość partia rządząca zdobyła także w woj. małopolskim, lubelskim, świętokrzyskim i łódzkim. (PAP)