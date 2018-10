"Wciąż dysponujemy wynikami sondażowymi, nieoficjalnymi i cząstkowymi danymi, ale już można powiedzieć, że jest to najlepszy wynik Prawa i Sprawiedliwości w historii wyborów samorządowych. W porównaniu do wyborów sprzed czterech lat pozyskaliśmy około miliona nowych wyborców" - zaznaczył premier w wypowiedzi dla PAP.

Dodał, że "w liczbach bezwzględnych mamy bardzo silny wzrost zwolenników PiS - aż o 25 proc". "W zależności od liczby zdobytych własnych mandatów oraz okoliczności sprzyjających tworzeniu koalicji, PiS może samodzielnie rządzić i współrządzić w czterech albo więcej sejmikach wojewódzkich. Dotąd, w naszej domenie znajdowało się tylko Podkarpacie" - zaznaczył premier.

Odnosząc się do wyniku głównej partii opozycyjnej Morawiecki powiedział, że "tymczasem PO w ogóle nie powiększyła swojego elektoratu". "I choć połączyli się z Nowoczesną, odłamami lewicy, to wszystko wskazuje, że uzyskali na tym zero nowych wyborców. I może jedynie mówić o obronie starych mateczników, a nie zdobyciu nowych" - dodał.

"Zatem, myśmy te wybory wygrali w sposób bardzo przekonywujący: zarówno politycznie, jak i matematycznie" - podkreślił premier.