Nowakowski, który jest prezydentem Płocka od 2010 r., zdobył w niedzielnych wyborach samorządowych 31 268 głosów, czyli 60,65 proc. – wynika z poniedziałkowych oficjalnych danych Miejskiej Komisji Wyborczej.

Kontrkandydaci Nowakowskiego uzyskali następujące wyniki: Wioletta Kulpa z PiS – 15 072 głosy (29,23 proc.), Tomasz Kominek z PSL – 3585 głosów (6,95 proc.), a Maciej Dąbrowski z Kukiz’15 – 1632 głosów (3,17 proc.). Frekwencja w niedzielnym głosowaniu wyniosła 54,82 proc.

Nowakowski ma 46 lat. Jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach był nauczycielem w płockim Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły. Od 2002 r. jest radnym Płocka. W tym czasie należał do UPR. Był kandydatem tej partii w wyborach do PE w 2004 r. Od 2005 r. jest członkiem PO. W 2006 r., jako kandydat PO, przegrał wybory na prezydenta Płocka z Mirosławem Milewskim z PiS, ubiegającym się wówczas o reelekcję. W latach 2007-10 był posłem PO, m.in. członkiem komisji sportu i turystyki oraz komisji do spraw UE. Jest żonaty, ma czworo dzieci.

W 2014 r. Nowakowski, jako kandydat PO, wygrał wybory na prezydenta Płocka także w pierwszej turze – uzyskał wówczas 55,93 proc. głosów.

Pozostali kandydaci uzyskali wtedy wyniki: senator PiS Marek Martynowski, startujący jako wspólny kandydat tej partii oraz Polski Razem Jarosława Gowina i Solidarnej Polski - 22,39 proc., b. prezydent miasta w latach 2002-10 Mirosław Milewski, do 2012 r. w PiS, startujący z własnego komitetu popieranego przez Mazowiecką Wspólnotę Samorządową - 9,57 proc. głosów.

W wyborach na prezydenta Płocka cztery lata tama startowali też: ówczesny radny SLD Arkadiusz Iwaniak i szef płockich struktur tej partii, kandydat komitetu SLD Lewica Razem - 4,28 proc.; poseł PSL Piotr Zgorzelski - 4,09 proc.; bezpartyjna Iwona Wierzbicka, architekt i urbanistka, związana z Kongresem Kobiet - 1,94 proc.; Marek Owsik, kierownik Spółdzielczego Domu Kultury Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządni dla Płocka - 1,8 proc. głosów.

Frekwencja w wyborach na prezydenta Płocka w 2014 r. wyniosła 44,87 proc. (PAP)