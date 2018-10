W 2014 r. Witkowski - jako kandydat Platformy Obywatelskiej - wygrał wybory z rządzącym Radomiem przez dwie kadencje Andrzejem Kosztowniakiem z PiS. Witkowski zdobył wówczas 32 805 głosów (52 proc., a Kosztowniak 30 275 głosów (48 proc.).

W tegorocznych wyborach Witkowski stratuje pod szyldem Komitetu Wyborczego Wyborców Radosława Witkowskiego "Koalicja na Rzecz Zmian", w skład którego weszli przedstawiciele PO, Nowoczesnej, SLD i innych radomskich środowisk.

44-letni Witkowski pochodzi z Radomia. Ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest również absolwentem Podyplomowego Studium Ogólnomenedżerskiego w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat prowadził własną firmę. Od 2003 r. jest w Platformie Obywatelskiej. W 2006 r. został radnym rady miejskiej, następnie przez dwie kadencje Sejmu VI i VII był posłem PO (2007–2014). Jest żonaty, ma dwóch synów.

Kandydatem PiS na prezydenta Radomia jest wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz. Ma 49 lat i pochodzi z Radomia. Skurkiewicz jest absolwentem dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1994–2004 pracował jako dziennikarz w Katolickim Radiu Radomskim AVE. Od 2004 do 2006 r. był koordynatorem programowym, a następnie szefem redakcji Radia Plus Radom. W okresie 2006–2007 pełnił funkcję rzecznika prasowego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie. W latach 2006–2007 był radnym i przewodniczącym Rady Miasta Radomia. Od 2006 r. jest członkiem PiS. Należy do NSZZ „Solidarność”.

Był senatorem w latach 2007-2015. W 2015 roku uzyskał mandat posła VIII kadencji z list Prawa i Sprawiedliwości, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sejmowej komisji obrony narodowej. 5 lutego został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Skurkiewicz jest żonaty i ma cztery córki. (PAP)

autor: Ilona Pecka