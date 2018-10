"9 obwodowych komisji wyborczych nie zakończyło jeszcze pracy, a co za tym idzie nie wysyłały one do nas protokołów. Reszta z brakującej liczby jest w drodze do nas" - powiedziała PAP Wiesława Dago z Miejskiej Komisji Wyborczej w Toruniu.

Z informacji przekazanych PAP przez osobę z komitetu wyborczego urzędującego prezydenta miasta Michała Zaleskiego (kandydat niezależny) wynika, że po zliczeniu głosów z ok. 60 komisji prowadzi on w wyborach na ten urząd z wyraźną przewagą mając ok. 56,5 procent głosów.

Problemy z liczeniem głosów i przekazywaniem informacji pojawiły się w innych miastach regionu. W województwie kujawsko-pomorskim w miastach prezydenckich w zakresie wyborów włodarzy tych samorządów nie był przeprowadzany sondaż Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu, który został opublikowany w niedzielę wieczorem.

Cztery lata temu Zaleski po raz czwarty został prezydentem Torunia, otrzymując 70,27 proc. głosów. Pozostali kandydaci otrzymali wówczas następujące poparcie: Joanna Scheuring-Wielgus (KWW Czas Mieszkańców) - 17,34 proc., Zbigniew Rasielewski (PiS) - 9,06 proc. i Jacek Kostrzewa (Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke) - 3,34 proc.

Zaleski rządzi miastem od 2002 r., wygrywając za każdym razem wybory jako kandydat niezależny. W latach 1994-1998 i 1998-2002 zasiadał w radzie Torunia z ramienia SLD. Dwukrotnie był też kandydatem lewicy na prezydenta miasta, zanim wprowadzono na to stanowisko wybory bezpośrednie, jednak bez powodzenia. Zanim został prezydentem miasta przez 16 lat był prezesem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu.

Zaleski w 2002 r. wygrał wybory w drugiej turze, otrzymując poparcie 50,96 proc. W dwóch kolejnych wyborach wygrał w pierwszej turze - w 2006 r. zdobył 70,62 proc. głosów, a 2010 r. - 65,59 proc.

W tym roku Toruniu na urząd prezydenta kandydowało 6 osób - poza Zaleskim - Sylwia Kowalska (KWW My Toruń), Tomasz Lenz (KKW Koalicji Obywatelska), Sławomir Mentzen (KWW Sławomir Mentzen), Irena Paczkowska (KWW Kukiz'15) i Zbigniew Rasielewski (KW PiS).