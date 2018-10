Martyniak wyjaśniła, że sytuacja była spowodowana błędem systemu informatycznego obsługiwanego przez firmę zewnętrzną. "Dalsze głosowanie odbywa się bez zakłóceń. Karty do głosowania na burmistrza miasta, do rady powiatu oraz do rady sejmiku województwa małopolskiego były wydawane prawidłowo” – mówiła.

„Około godz. 12-stej zostaliśmy poinformowani, że w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19 w Zakopanem wydawane są niewłaściwe karty do głosowania w wyborach do rady miasta Zakopane. O tych nieprawidłowościach zostało natychmiast poinformowane Krajowe Biuro Wyborcze w Nowym Sączu, które podejmie stosowne decyzje w tej sprawie” - powiedziała PAP Zofia Martyniak.

Niewłaściwe karty do głosowania dotyczyły tylko wyborów do rady miasta. Wyborcy otrzymali karty z sąsiedniego okręgu. O błędzie poinformowali sami wyborcy.