Jak zaznaczył prezes PiS, "teraz wszystko należy od obywateli".

"To nie jest dzień do komentowania czegokolwiek, tylko po prostu można prosić obywateli Polski, żeby wzięli udział w tych wyborach" - powiedział. Jak dodał, "to jaki będzie wynik wyborów, zobaczymy wieczorem".

W odbywających się w niedzielę wyborach samorządowych Polacy wybiorą blisko 47 tys. radnych i 2,5 tys. włodarzy. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza. Uprawnionych do głosowania jest ponad 30,24 mln osób; wybory odbędą się w 26 983 obwodach.(PAP)