Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy, złożył w piątek wieczorem kwiaty przy pomniku Stefana Starzyńskiego na pl. Bankowym, gdzie towarzyszyli mu m.in. żona Małgorzata oraz liderzy mazowieckich struktur PO i Nowoczesnej - Andrzej Halicki i Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Nawiązując do postaci Stefana Starzyńskiego, Trzaskowski przypomniał, że był to prezydent-wizjoner, który planował Warszawę na wiele lat do przodu, mówił m.in. o budowie metra. "Ale ja myślę o tym, kiedy Starzyński osiągnął prawdziwą wielkość. To był rok 1939 (...) kiedy mówił o tym, że +widzi Warszawę wielką+. Chodziło wtedy o charakter Warszawy, niezłomność duszy" - podkreślił Trzaskowski na konferencji prasowej.

Jak zauważył, Starzyński miał wówczas 46 lat, dokładnie tyle, ile on teraz. "I w całej tej kampanii, ale również w tym dniu dzisiejszym, który jest symboliczny, chciałem powiedzieć, że przede wszystkim chodzi o wartości, dlatego, że te wybory są tak bardzo istotne, bo zadecydują o przyszłości naszego, mojego miasta" - powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej.

"O tym też mówił Starzyński, że widzi +wielką Warszawę+, bo mówił o tym niezłomnym duchu, o tych rzeczach, które są najważniejsze, mówił o otwartości, o odwadze, o różnorodności, mówił o tym, żeby się nie poddawać presji. I to wszystko chcieliśmy właśnie zaprezentować przez te ostanie dni" - zaznaczył kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Obiecał, że Warszawa dalej będzie wielką "swym charakterem, niezłomnością, różnorodnością i otwartością".

Wcześniej w ramach swej akcji "24 godziny dla Warszawy" Trzaskowski odwiedził stołeczną Pragę, gdzie otrzymał wsparcie byłego kandydata na prezydenta tego miasta, senatora Marka Borowskiego.

Akcję pod hasłem "24 godziny dla Warszawy" Trzaskowski zainaugurował o północy z czwartku na piątek na Kabatach, nieopodal swego domu. Następnie udał się specjalnym elektrycznym autobusem w ostatnią przed pierwszą turą wyborów kampanijną trasę. Rozmawiał z pracownikami stołecznego metra, wizytował roboty drogowe w okolicach ronda Starzyńskiego i budowę stacji II linii metra na Targówku, a także spotkał się z burmistrzem podwarszawskiego Piaseczna Zdzisławem Lisem i z mieszkającymi w Warszawie Ukraińcami.

Złożył też, wraz z liderami Koalicji Obywatelskiej: Grzegorzem Schetyną, Katarzyną Lubnauer i Barbarą Nowacką, wieniec pod Symbolem Polski Walczącej na Kopcu Powstania Warszawskiego oraz kwiaty pod pomnikiem Stefana Starzyńskiego na pl. Bankowym.

Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w najbliższą niedzielę, druga - 4 listopada. Lokale wyborcze zostaną otwarte w niedzielę o godz. 7; głosowanie zakończy się o godz. 21. (PAP)