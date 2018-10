Na czwartkowej konferencji prasowej politycy PO skomentowali rozpoczęte we wtorek pierwsze prace budowlane przy realizacji Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1 000 MW. Nowy blok ma zacząć działać w 2023 roku. Według zapowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego Ostrołęka C będzie ostatnią inwestycją opartą o moce węglowe. Jak zapewnił, powstająca elektrownia będzie "najnowszej generacji węglowej".

Politycy PO zarzucili Tchórzewskiemu, że "mami fikcyjną" inwestycją elektrowni w Ostrołęce. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Ostrołęki Mariusz Popielarz zarzucił ministrowi, że rozpoczął tę inwestycję "w świetle fleszy".

"W tym samym czasie media podają i źródła zbliżone do premiera Morawieckiego, że ta inwestycja w ogóle nie powstanie, bo nie ma zabezpieczonych środków na tę inwestycję" - mówił Popielarz. Jak dodał, brakuje na nią 3 mld zł, a banki nie chcą jej kredytować, bo inwestycja ta jest deficytowa. Jego zdaniem, "obiecuje się gruszki na wierzbie oraz rzeczy, które są nierealne" tylko dlatego, że jesteśmy w przededniu wyborów.

Poseł PO Cezary Tomczyk zaapelował w imieniu Platformy do szefa rządu, aby zdymisjonował Tchórzewskiego. "Nie może być tak, że minister Tchórzewski, który odpowiada dzisiaj za polską energię, otwiera inwestycje, które nie istnieją, które nawet nie są zaplanowane" - stwierdził.

Poseł Andrzej Halicki (PO) ocenił z kolei, że ceny energii w Polsce "dramatycznie rosną". Jego zdaniem, wynika to z "niegospodarności i fuszerki" ministra Tchórzewskiego.

"Ta dymisja jest elementem dyskusji, która musi mieć miejsce w Sejmie" - oświadczył Halicki. Zapowiedział, że PO złoży wniosek do marszałka Sejmu o informację bieżącą premiera na najbliższym posiedzeniu Sejmu nt. sytuacji w polskiej energetyce.

Zaznaczył, że po zapoznaniu się z tą informacją Platforma nie wyklucza złożenia wniosku o wotum nieufności wobec szefa resortu energii.