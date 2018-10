Szef polskiego rządu rozpoczyna drugi dzień wizyty w Brukseli od spotkania z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Jak mówił w rozmowie z dziennikarzami, w trakcie spotkania poruszy tematy związane z Brexitem, migracjami oraz sprawami bilateralnymi.

Ponadto Morawiecki odniósł się do środowego wystąpienia brytyjskiej premier przed unijnymi liderami. May przedstawiła perspektywę swego kraju w sprawie negocjacji brexitowych z UE. "Wczoraj premier Theresa May miała istotne wystąpienie, które być może przy odpowiednim podejściu po obu stronach daje jakąś furtkę do rozwiązania tej patowej sytuacji, wyjścia z impasu" - mówił szef polskiego rządu.

Morawiecki odniósł się także do tematu migracji i zaznaczył, że ustalenia czerwcowego szczytu UE będą przekształcane w konkretne procedury.