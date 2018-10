- PK informuje:

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie werbowali w Polsce i sprowadzali do Wielkiej Brytanii ludzi, którzy byli zmuszani do świadczenia pracy, za którą nie otrzymywali wynagrodzenia.

Ofiarami przestępstwa byli obywatele polscy rekrutowani w kraju pod pozorem dobrze płatnej pracy, którą sprawcy mieli im zapewnić po przyjeździe do Wielkiej Brytanii. Tam jednak członkowie grupy przestępczej zabierali pokrzywdzonym dokumenty i zarobione pieniądze, pozostawiając im jedynie drobne kwoty.

Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani

Ustalenia poczynione w toku śledztwa i zgromadzony materiał dowodowy pozwoliły na zatrzymanie kolejnych czterech osób narodowości cygańskiej zamieszanych w przestępczy proceder. Zatrzymanych zostało dwóch mężczyzn i dwie kobiety w wieku 22, 26, 28 i 31 lat. Na polecenie prokuratora zatrzymań dokonali 11 października 2018 roku policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kodeksu karnego) oraz handlu ludźmi (art. 189a par. 1 kodeksu karnego). Na wniosek prokuratora 12 października 2018 roku Sąd zastosował w stosunku do wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Wzorowa współpraca międzynarodowa

To nie jedyne zatrzymania i zarzuty w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu. Od 14 lutego 2018 roku w Areszcie Śledczym we Wrocławiu przebywa dwóch mężczyzn narodowości cygańskiej. Prokurator przedstawił im zarzuty udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego) oraz handlu ludźmi (art. 189a par. 1 kodeksu karnego).

W toku śledztwa, w ramach międzynarodowej współpracy pod nazwą „JIT” - Joint Investigation Team, prokurator uzyskał i przeprowadził na terenie Wielkiej Brytanii wraz z funkcjonariuszami Policji szereg czynności dowodowych, w tym zeznania mieszkających tam obywateli Polski będących kolejnymi pokrzywdzonymi. Osoby te opowiedziały o nieludzkim traktowaniu ich przez sprawców i szeregu dramatach życiowych wynikających z przymuszania ich do określonej pracy.

Aktualnie w śledztwie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu zarzuty usłyszało sześcioro podejrzanych. Kolejny z uczestników handlu ludźmi na terenie Wielkiej Brytanii został skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)