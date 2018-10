Tusk był pytany przez dziennikarzy w Brukseli, czy widzi szanse na rozwiązanie sporu KE i Polski dotyczącego Sądu Najwyższego.

"Bardzo bym chciał, aby ten spór zakończył się jak najszybciej, ale wydaje się dość oczywiste, że to wymaga pozytywnych decyzji, to znaczy decyzji szanujących niezależność sądów w Polsce. (...) To nie dlatego, żeby zakończyć spór z Komisją, bo to mi się wydaje tak naprawdę drugorzędne, tylko, że tak jest lepiej dla Polski. To jest moje zdanie" - powiedział Tusk dziennikarzom.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)