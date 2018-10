Połowie PiS Jarosław Krajewski i Łukasz Schreiber przedstawili na konferencji prasowej zorganizowanej przed warszawską siedzibą PO przykładowy billboard. Widać na nim duże hasło "Oni gardzą, my pomagamy" oraz zdjęcie Grzegorza Schetyny. Obok zostały zacytowane słowa lidera PO: "Musimy strząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa pisowską szarańczę". Jednocześnie PiS przedstawia na plakatach swoje działania. Po prawej stronie plakatu w części zatytułowanej "My pomagamy" wymieniane są: program 500 plus, 300 plus i obniżenie wieku emerytalnego.

Przedstawiając plakaty Jarosław Krajewski podkreślił, że jego partia to ugrupowanie, które realizuje swoje zobowiązania programowe. Wskazał na programy: Rodzina 500+, wyprawkę szkolną, bezpłatne leki dla seniorów. Jak mówił, to są tylko nieliczne przykłady dotrzymania słowa ze strony PiS. "Ze strony totalnej opozycji widzimy tylko kolejne słowa pogardy, kolejne słowa nienawiści" - mówił Krajewski.

"Słowa, które zostały wypowiedziane przez Grzegorza Schetynę, to kolejny symbol tego, jak PO myśli o samorządach. Gdy my przedstawiamy pozytywny program, kiedy rozmawiamy z Polakami, choćby na spotkaniach +Polska jest jedna+ - a warto to podkreślić, że podstawą programu PiS było ponad tysiąc otwartych spotkań z Polakami - to PO tych Polaków, którzy uczestniczyli w spotkaniach, nazywa +szarańczą+" - powiedział Krajewski.

Jak zaznaczył, billboard "Oni gardzą, my pomagamy" ilustruje "tak naprawdę najważniejszą różnicę między PiS a PO". "Ważne, by Polacy na kilka dni przed wyborami samorządowymi zwrócili uwagę na to, że PO nie ma pozytywnych, konstruktywnych propozycji dla Polaków. Ale są mistrzami pogardy wobec Polaków. Myślę, że to bardzo ważne, by zauważyć tę różnice i żeby pójść na wybory w najbliższą niedzielę i wybrać tych kandydatów, którzy również dotrzymają danego słowa i będą chcieli współpracować z rządem a nie będą wywoływać kolejne awantury i spektakle nienawiści" - podkreślił Krajewski.