"Dlatego potrzebny jest rząd Prawa i Sprawiedliwości i kontynuacja tego rządu, żeby nie rozsprzedali nam tej Polski, żeby było więcej polskiej własności w polskiej gospodarce, dla polskich rolników, dla polskich pracowników, dla polskich mieszkańców" - mówił szef rządu.

Apelował, aby głosować na kandydatkę na burmistrza Wieliczki Urszulę Rusecką. "Jestem przekonany, że we współpracy z rządem, pani Urszula Rusecka zrobi z tego miasta naprawdę piękne miejsce do zamieszkania, bardzo dobre dla mieszkańców, do którego będzie chciało się przyjeżdżać również na wiele dni i spędzać czas wolny, ale przede wszystkim wspaniałe miejsce do mieszkania dla was, dla mieszkańców" - zaznaczył premier.

"Musimy się zmobilizować, zaangażować, wykonać dodatkowy wysiłek, żeby wygrać te wybory i żeby dalej zmieniać Polskę" - przekonywał Morawiecki. "I to zrobimy, razem z wami" - dodał.

Premier zaznaczył, że "nasza wielka ojczyzna składa się z takich małych ojczyzn, jak właśnie Wieliczka". "Potrzebujemy jak najlepszych gospodarzy, którzy będą świetnie współpracować z rządem, dla tej przepięknej kopalni, która jest perłą w skali świata, ale też dla tego pięknego miasta, żeby je odkorkować, żeby z powrotem tutaj zacząć budować normalną infrastrukturę - szkoły, żłobki, przedszkola" - mówił premier.