Ubierał się o reelekcję na urząd prezydenta Lublina Krzysztof Żuk jest popierany m.in. przez SLD i Koalicję Obywatelską. Sąd Apelacyjny w Lublinie uchylił w piątek wydany przez niego zakaz organizacji Marszu Równości i kontrmanifestacji środowisk narodowych.

Sąd uwzględnił zażalenia organizatorów Marszu Równości i kontrmanifestacji na postanowienie Sądu Okręgowego w Lublinie, który w środę utrzymał w mocy decyzję prezydenta Lublina zakazującą tych zgromadzeń. Zażalenie na decyzję sądu złożył też Rzecznik Praw Obywatelskich. Piątkowe postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne i ostateczne.

"Sąd postanowił, że Marsz Równości w Lublinie się odbędzie. Prezydent Żuk, którego namawiałem, by zmienił swoją decyzję, tym jednak różni się od PiS, że szanuje wyroki sądów. Podobnie jak wszyscy kandydaci #KoalicjaObywatelska. Nie ma i nie będzie naszej zgody na bezprawie" - napisał na Twitterze lider PO Grzegorz Schetyna.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk we wtorek wydał zakaz organizacji obu zgromadzeń ze względów bezpieczeństwa. Powołał się na przepis ustawy Prawo o zgromadzeniach, który umożliwia wydanie zakazu, gdy zgromadzenie może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. W wydanej na prośbę prezydenta opinii policja potwierdziła, że istnieje prawdopodobieństwo spotkania się w sobotę grup o przeciwstawnych poglądach, co może prowadzić do konfliktu i zagrożenia dla mieszkańców.

Po ogłoszeniu decyzji sądu Żuk poinformował, że powołał specjalny sztab kryzysowy do monitorowania sytuacji w związku z Marszem Równości i kontrmanifestacją. "Zakładam, że policja wykaże niezbędną sprawność działania, my dodatkowo jeszcze mobilizujemy wszystkie nasze siły i zasoby miasta, żeby ten marsz był bezpieczny, i to, co się będzie działo po marszu" – powiedział Żuk.(PAP)