Wyróżnienie europarlamentu przyznawane jest za działalność na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw UE. Decyzja o tym, kto otrzyma nagrodę, została ogłoszona jeszcze przed wakacjami; we wtorek odbyła się ceremonia ich wręczenia.

"Nagroda PE potwierdza, że działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma ogromny sens, że jej wkład w budowanie europejskiej świadomości obywatelskiej został zauważany przez gremia, które tworzą wspólną Europę. Cieszymy się, że wpłynęliśmy na rozwój organizacji pozarządowych w Polsce, na rozwój prawa w tym zakresie, że wprowadziliśmy pewne zasady, które unormowały prace takich organizacji" - oświadczył Owsiak.

Jak zaznaczył, otrzymanie nagrody potwierdza, że to, co robi WOŚP, nie jest chwilową fascynacją, ale dobrze zorganizowanym przedsięwzięciem, które funkcjonuje dzięki temu, że ludzie dobrej woli chcą pomagać. "To daje nam siłę do dalszego grania z furą przyjaciół do końca świata i jeden dzień dłużej" - powiedział szef WOŚP.

Druga z wyróżnionych osób prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Alicja Szatkowska mówiła, że nagroda to ukoronowanie jej całej 25-letniej działalności.

"Nie przypuszczałam nigdy, że Parlament Europejski zwróci uwagę na kogoś, kto działa w tak małym miasteczku. To mnie też motywuje, ale nie tylko mnie. To jest nagroda dla wszystkich tych, z którymi od 25 lat współpracuję. To jest nagroda dla młodzieży, która przełamuje wszystkie swoje problemy, która walczy o to, żeby być wszędzie, jak każdy pełnosprawny obywatel. To jest nagroda dla moich terapeutów, dla każdego z pracowników, którzy realizują te marzenia" - mówiła.

Stowarzyszenie, którym kieruje, prowadzi m.in. ośrodek rehabilitacyjny, przedszkole integracyjne, a także klasy na poziomie szkoły podstawowej. Jego działalność w sposób niezwykle istotny wpłynęła na zmianę obrazu osoby niepełnosprawnej w lokalnej społeczności - czytamy na stronie internetowej organizacji. "Dziś już nikogo w Miliczu nie dziwi poruszający się po ulicach miasta +wózkowicz+" - chwali się organizacja.

Europejska Nagroda Obywatelska została ustanowiona przez Parlament Europejski w 2008 roku dla uhonorowania działalności na rzecz ułatwiania transgranicznej współpracy w Unii Europejskiej oraz promowania lepszego wzajemnego zrozumienia. Nagroda, która ma wartość symboliczną, ma stanowić wyraz uznania dla pracy osób, które swoją codzienną aktywnością promują europejskie wartości. Jej laureatami są co roku przedstawiciele wszystkich państw członkowskich.

W poprzednich latach polskimi laureatami Europejskiej Nagrody Obywatelskiej było m.in. Mazowieckie Stowarzyszenia Pracy dla Niepełnosprawnych "De Facto", stowarzyszenie Drogami Tischnera, Komitet Obrony Demokracji, Polska Akcja Humanitarna, Stowarzyszenie Wiosna, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu czy Polska Fundacja im. Roberta Schumana.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)