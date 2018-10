Wśród perspektywicznych afrykańskich rynków eksportowych wymienia się najczęściej RPA, Kenię i Nigerię - wskazała KUKE we wtorkowym komunikacie. Np. Nigeria zgodnie z przewidywaniami już w 2050 r. ma stać się trzecim najludniejszym krajem świata.

"Mimo że państwa afrykańskie niosą ze sobą spore perspektywy rozwoju, obecnie ok. połowa krajów afrykańskich klasyfikowana jest jako państwa wysokiego ryzyka, przez co działalność na tym kontynencie nie należy do łatwych" - podkreślono.

KUKE wskazuje m.in. na skomplikowane systemy prawne oraz długie okresy odzyskiwania przeterminowanych należności - np. samodzielne sądowe dochodzenie roszczeń w RPA trwa średnio 600 dni, Kenii 465 dni, Nigerii 454 dni, a Algierii 630 dni.

"Mimo że Afryka to wciąż biznesowo trudny obszar, a część krajów jest wręcz nierekomendowana do podejmowania współpracy biznesowej, ze względu na bardzo wysokie ryzyko i niestabilność polityczno-gospodarczą, to ten ogromny kontynent chce się rozwijać, a to wymaga napływu dóbr i usług z zewnątrz" - zaznaczył, cytowany w komunikacie, prezes KUKE Janusz Władyczak.

Zwrócił uwagę, że - wedle szacunków - Afryka ma szansę stać się jednym z najbardziej zaludnionych i najmłodszych demograficznie kontynentów – w 2030 roku młodzi ludzie będą stanowili 42 proc. populacji – co znacząco zwiększa nie tylko potencjał nabywczy, ale też zasoby na rynku pracy.

Według niego rozwijające się kraje to źródło potencjalnego sukcesu. "Trzeba jedynie posiadać odpowiednią wiedzę, poznać dobrze specyfikę rynku oraz kontrahenta i na każdym kroku mitygować ryzyko używając dostępnych na rynku instrumentów zabezpieczających działalność"- podkreślił. Dodał, że KUKE ubezpiecza zarówno eksport dóbr, jak i projekty inwestycyjne, w tym przejęcia lokalnych spółek przez polskie firmy.

Wsparcie polskich przedsiębiorstw jest, jak podkreśliła KUKE, kluczowe dla umacniania polskiej gospodarki. "Takie podmioty mogą być skutecznymi eksporterami, dzięki czemu będą umacniać swoją pozycję na rynku. Potrzebne jest tylko odpowiednie dobranie narzędzi zabezpieczających i wspierających biznes" - czytamy.

Jak informuje KUKE, ponad 60 proc. europejskich MŚP spotkała się z prośbą o wydłużenie terminu płatności, a około 21 proc. zwiększyłoby zatrudnienie, gdyby płatności od kontrahentów były regulowane w terminie. "Aż 28 proc. deklaruje, że zatory płatnicze stanowią poważną barierę w rozwoju biznesu" - wskazano.

"Podczas jesiennej edycji Programu Handlu Zagranicznego – będziemy dzielić się naszą wiedzą na temat rynków afrykańskich, by wspomóc polskie przedsiębiorstwa w skutecznej ekspansji, nawet w tak egzotyczne rejony” – zaznaczył Władyczak.

Chodzi o drugi cykl konferencji edukacyjnych: Program Handlu Zagranicznego, który jest inicjatywą BGŻ BNP Paribas, KUKE i Bisnode. Jego celem jest zaprezentowanie przedsiębiorcom w regionach możliwości ekspansji do Afryki oraz instrumentów pozwalających na zwiększenie sukcesu eksportowego za pomocą efektywnego finansowania czy zabezpieczenia biznesu. "Uczestnictwo firm w spotkaniach jest bezpłatne i obejmie konferencje w ośmiu miastach Polski: Poznań, Białystok, Wrocław, Warszawa, Lublin, Katowice, Gdańsk oraz Kraków" - napisano w komunikacie.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) jest częścią Grupy Polskiego Funduszy Rozwoju. Ubezpiecza polskich przedsiębiorców. Jako jedyna oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. (PAP)

autor: Magdalena Jarco