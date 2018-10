"Mamy do czynienia ze zjawiskiem, które nabrało ogromnego rozmachu, wielkiej skali sprzedaży i zdobywania ogromnych pieniędzy przez zorganizowane grupy przestępcze, które działają w Polsce. W tej chwili można powiedzieć, że mamy udokumentowane przypadki już prawie 20 śmierci w większości młodych ludzi, które zmarły w wyniku działania tych grup przestępczych" – powiedział minister podczas konferencji dotyczącej zatrzymania 5 osób handlujących dopalaczami.

W związku z tym Ziobro zapowiedział "zmiany w prawie karnym, abyśmy mogli jeszcze surowiej, bardziej bezwzględnie rozprawiać się z handlarzami dopalaczami". "Nie możemy pozwolić na to, aby ktoś dla zysku, dla chęci zdobycia kolejnych pieniędzy był gotów narażać ludzkie zdrowie, życie, a nawet (...) powodować śmierć niewinnych, często nieświadomych konsekwencji zażycia tych środków ludzi" – podkreślił.

"My robimy to, co do nas należy – prowadzimy intensywne śledztwa, wyłapujemy tych bandytów, będziemy domagać się wobec nich bardzo wysokich kar" – podkreślił. Wskazał też na jednostki przystosowane do walki z "tą najgroźniejszą przestępczością". Zaznaczył, że te jednostki "wspólnie z jednostkami policji koncentrują się na działaniach mających na celu złapać, zatrzymać i pociagnąć do odpowiedzialności i konsekwencji handlarzy śmierci. Wobec nich nie możemy mieć żadnej litości, musimy być bezwzględni i traktować ich niezwykle twardo" – dodał. (PAP)