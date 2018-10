Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC) przewiduje, że Michael we wtorek prawdopodobnie stanie się huraganem kategorii trzeciej w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona. To oznacza wiatr wiejący z prędkością co najmniej 160 km/godz i fale o ponad trzymetrowej wysokości. Tak silnego huraganu Floryda nie przeżyła od 15 lat.

Obecnie huragan znajduje się ok 30 km na zachód od Kuby i zmierza w stronę amerykańskiego wybrzeża. W środę ma uderzyć we Florydę, ale NHC przewiduje, że może dotrzeć aż do Karoliny Północnej, która kilka tygodni temu została nawiedzona przez niszczycielski huragan Florence.

Gubernator Florydy ogłosił stan wyjątkowy w 35 hrabstwach tego stanu i

zarządził ewakuację w rejonach nadbrzeżnych przy pomocy 1250 żołnierzy gwardii narodowej. Ponad 4000 żołnierzy postawiono w stan gotowości. Natomiast w sąsiedniej Alabamie gubernator Kay Ivey wydał ostrzeżenie dla mieszkańców całego stanu. (PAP)