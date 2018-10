"Matka Teresa z Kalkuty mawiała, że to, jak się opiekujemy osobami starszymi jest miarą naszego człowieczeństwa. I tak właśnie patrzymy na tę sprawę" – powiedział szef rządu po spotkaniu z pensjonariuszami domu seniora.

Dodał, że "jest pięknie, gdy może funkcjonować rodzina wielopokoleniowa – dzieci i wnuki mogą opiekować się osobami starszymi", ale – jak dodał – nie zawsze to możliwe.

"Dlatego w cywilizowanym świecie, w standardach europejskich, w jakich chcemy się poruszać i do których dążymy, (...) w to miejsce wchodzi państwo i powinno wchodzić państwo" – wskazał premier, dziękując m.in. ojcom bonifratrom, zakonom i księżom, którzy zajmują się seniorami.

Mateusz Morawiecki powiedział, że zna placówki prowadzone przez podmioty kościelne. "Wiem, jak wiele osoby starsze zawdzięczają siostrom zakonnym, księżom czy braciom. To są dzieła, które muszą być wspierane przez państwo. Dlatego my zdecydowaliśmy się przeznaczyć znacząco więcej środków na wsparcie domów seniora, klubów seniora, domów opieki nad osobami starszymi, takimi jak ten" – wskazał.

Podał, że jeszcze trzy, cztery lata temu było to 30 mln zł na placówki, które nazywa się umownie domami seniora. "Dzisiaj to jest trzy razy więcej, a w przyszłym roku planujemy kolejne środki, także na tworzenie nowych ośrodków, takich jak domy seniora. Ich utworzymy w tym roku około 300. To też wielokrotnie więcej niż kilka lat temu" – akcentował.