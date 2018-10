Brudzińskiego zapytano w wywiadzie dla dziennika "Polska The Times" o to, czy "bez Jarosława Kaczyńskiego, nie ma Zjednoczonej Prawicy". "Dzisiaj gwarantem spoistości tego środowiska jest Jarosław Kaczyński, który doprowadził do zjednoczenia prawicy, a potem zwycięstwa, bo odnieśliśmy zwycięstwo w wyborach prezydenckich, a potem parlamentarnych" - odparł.

Jak zaznaczył, "nie ma żadnego powodu", by nazywać go "pierwszym po prezesie". "Kierownictwo partii jest kierownictwem kolegialnym; mamy prezesa, który kieruje partią, są wiceprezesi odpowiedzialni za poszczególne piony i zadania. Jestem jednym z kilku najbliższych współpracowników prezesa, nie czuję namaszczenia" - mówi.

Podkreślił też, że PiS, w przeciwieństwie do opozycji "nie ma takiej bezczelności", by twierdzić, że "nie ma z kim przegrać.