Marszałek Kuchciński wziął w sobotę udział w konwencji wyborczej PiS powiatu jarosławskiego, która odbyła się w Centrum Kultury Akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

W swoim wystąpieniu zachęcał mieszkańców powiatu jarosławskiego do udziału w wyborach i do głosowania na kandydatów PiS.

"Jest szereg działań, które podejmujemy się wesprzeć, również Polskę samorządną z myślą taką, żebyśmy realizowali te najbardziej zasadnicze cele: Polska solidarna, Polska sprawiedliwa i Polska bezpieczna. Myślę, że kandydaci, którzy dzisiaj występują z list Prawa i Sprawiedliwości taką Polskę na każdym poziomie, także Polskę lokalną, w naszych lokalnych ojczyznach, będą budowali" – przekonywał Kuchciński.

Jak mówił, do niedawna, a niekiedy jeszcze obecnie wiele osób w Polsce, a przede wszystkim zza granicy zachęca, aby "z dystansem, z lekceważeniem" patrzyć na przedstawicieli władz publicznych.

"My uważamy, że nie, że wybory demokratyczne do władz publicznych w każdym segmencie, na każdym poziomie: centralnym, krajowym, także europejskim, ale krajowym przede wszystkim, oraz na poziomie władz samorządowych różnych segmentów, niezależnych od siebie, wojewódzkich, powiatowych i gminnych należą do naszych podstawowych praw i obowiązków" – podkreślał marszałek.

Dodał, że społeczeństwo patrzy z dużą powagą "licząc na to, że władze będą godnie reprezentowały nas i służyły, działały zgodnie z naszym interesem, ale także będą pilnowały żeby świadomość patriotyczna trwała" – wskazywał Kuchciński.

Wyraził też zadowolenie z organizacji konwencji w jarosławskiej uczelni, w miejscu – jak mówił - ważnym, "które wskazuje, że organizatorzy – pan starosta, przewodniczący zarządu powiatowego, koleżanki i koledzy z Jarosławia myślą perspektywicznie, bo stawiając na naukę".

"Dbamy i myślimy o przyszłości, o pokoleniach, które po nas nastąpią, które będą brać odpowiedzialność za Polskę i za nas wszystkich, w następnych pokoleniach, kadencjach i następnych latach" – dodał.

Przypomniał, że 2018 jest rokiem wielu rocznic, głównie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, a także 550 lat parlamentaryzmu w Polsce.

Zwracając się do kandydatów zachęcał ich do aktywnej kampanii i podkreślał, że "rzeczywiście mamy ogromne szanse"."„Energia jest, wystąpienia premiera i prezesa Kaczyńskiego na to zwracają uwagę. Szacunek zaczynamy budzić wśród sąsiadów, a więc pozytywne sygnały płyną też z polityki międzynarodowej" - przekonywał.

Na zakończenie życzył dobrych wyników powiatowi jarosławskiemu, gminom i miastu Jarosław, a wszystkim kandydatom wygranej. "Najlepiej, żebyśmy w sejmiku mieli wszystkie miejsca" – ocenił.

Marszałek Kuchciński wraz m.in. z obecnymi na sali parlamentarzystami, ze starostą jarosławskim i przewodniczącym Zarządu Powiatowego PiS Tadeuszem Chrzanem po konwencji powiatowej pojechali do Krosna na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. (PAP)

autor: Agnieszka Pipała