"Chcemy, aby do warszawskich szkół wprowadzić dodatkową godzinę lekcyjną tygodniowo na temat historii swoich korzeni, korzeni Warszawy, którą prowadziliby varsavianiści" - powiedział Marek Jakubiak. Dodał, że w ramach tych zajęć varsavianiści mieliby zapoznawać uczniów z gwarą warszawską.

Z kolei kandydat Kukiz'15 do sejmiku Mazowsza Daniel Kubicki podkreślał, że polityka tożsamościowa jest ważna. "Jak ważna jest polityka historyczna, polityka tożsamościowa, mieliśmy okazję przekonać się podczas tragicznych wydarzeń we wschodniej części Ukrainy, gdzie brak prowadzenia spójnej narracji historycznej i tożsamościowej przez dwadzieścia parę lat zaowocował tym, że w momencie próby, w momencie agresji rosyjskiej, w momencie agresji separatystów, lokalna ludność nie czuła żadnego związku z państwem ukraińskim poza posiadaniem obywatelstwa ukraińskiego" - powiedział. "My do takiej sytuacji nie możemy dopuścić" - dodał.

Kubicki mówił, że dzięki udziałowi starszych mieszkańców stolicy w projektach z budżetu partycypacyjnego miasta, można byłoby przywrócić zapomniane miejsca na mapie Warszawy. W tym kontekście kandydat Kukiz'15 wymienił m.in. wieżę spadochronową w Parku Praskim.

Mówił także, że w gestii miasta powinno być także przywrócenie części ornamentów na budynkach starówki, ale także miejsc pamięci, np. katowni NKWD na warszawskiej Pradze Północ.

Jakubiak podkreślał także, że bardzo ważnym elementem budowy tożsamości stolicy jest odbudowa zniszczonego podczas II wojny światowej Pałacu Saskiego oraz odbudowa Reduty Ordona. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski