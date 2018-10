Afganistan: IS przyznało się do zamachu w Nangarhar

Dżihadystyczne Państwo Islamskie (IS) przyznało się do przeprowadzenia wcześniej we wtorek samobójczego zamachu bombowego podczas wiecu wyborczego w prowincji Nangarhar we wschodnim Afganistanie. W ataku zginęło 35 osób, a ponad 50 zostało rannych.