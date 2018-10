„Doszło do wypadku w powiecie lubartowskim, w którym zginęło 6-letnie dziecko, sprawą zajmuje się prokuratura” – powiedziała rzeczniczka policji w Lubartowie Ewelina Skorupska. Odmówiła informacji o szczegółach tragedii.

Według lokalnych mediów w poniedziałek w gminie Ostrówek 6-letni chłopiec wpadł do wnętrza paszowozu, maszyny rolniczej służącej do rozdrabniania i mieszania składników paszy dla zwierząt. Maszyna była podłączona do ciągnika. Chłopiec zginął na miejscu.(PAP)

Autor: Zbigniew Kopeć