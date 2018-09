Premier podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Torunia mówił, że jadąc do nich, jeszcze w Bydgoszczy widział mały transparent, na którym było napisane "Przywrócić normalność".

"To się zastanówmy, co to jest to przywrócić normalność? Czy oni chcą z powrotem, żeby były mafie VAT-owskie, ubóstwo u dzieci, żeby duży płacił mniejsze podatki, a mały przedsiębiorca większe podatki?" - pytał Morawiecki. "To jest ich normalność, żeby była hańba Polski poprzez to, że inni mówią o polskich obozach śmierci. To jest ich normalność, żebyśmy ulegali ciągle Brukseli" - dodał.

"To my przywracamy normalność. Prawo i Sprawiedliwość - to jest normalność dla Polski, dla polskiego narodu" - oświadczył Morawiecki. Jak wskazał, to obóz rządzący zapewnił "ogromne sukcesy" w polityce społecznej, m.in. program "Rodzina 500 plus". "Jesteśmy gwarantem, jedynym gwarantem, że ta polityka będzie kontynuowana i rozwijana" - zapewnił szef rządu.

Jak zauważył, Toruń jest perłą architektury, kultury, historii i polskiej tradycji. "Musimy przywrócić świetność Torunia; dla nas Polska jest jedna i nie poddajemy się w programie naprawy Rzeczpospolitej" - dodał.

"Nie ma obowiązków większych nad obowiązek wobec ojczyzny i to jest motto działania Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejsze obowiązki są wobec ojczyzny, tej wielkiej ojczyzny - Polski, i naszych małych ojczyzn jak Toruń i województwo" - podkreślił Morawiecki. W tym kontekście wskazał, że kandydat PiS na prezydenta Torunia Zbigniew Rasielewski, walczy z kandydatem Koalicji Obywatelskiej na to stanowisko (Tomaszem Lenzem z PO - PAP), który "ma po prostu jakieś zupełnie niewłaściwe podejście do prawdziwych problemów Torunia".

Morawiecki odnosząc się do potrzeb Torunia zwrócił uwagę, że miasto potrzebuje m.in. więcej terenów pod inwestycje. "My we współpracy z okolicznymi gminami wiemy jak do tego doprowadzić; we współpracy z instytucjami państwa polskiego" - zapewnił premier. "Dla nas Polska jest jedna i nie poddajemy się w programie naprawy Rzeczpospolitej" - podkreślił.

Premier zaznaczył, że kiedyś Toruń był jednym z największych, najbogatszych ziem, północnych ziem Rzeczpospolitej. "Musimy przywrócić świetność Torunia, do tego potrzebna jest rewitalizacja" - oświadczył premier podczas spotkania przy pomniku Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim w Toruniu.

Według szefa rządu kluczowe dla PiS będzie "odzyskanie" sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. "Tak, żeby sejmik województwa kujawsko-pomorskiego współpracował blisko z państwem polskim, bo tylko wtedy wykorzystamy potencjał Toruniu" - zapewnił. Poparł kandydata PiS w okręgu toruńskim do sejmiku Przemysława Przybylskiego.

Morawiecki przedstawił również program społeczny PiS dla samorządów, w którym znajduje się m.in. zapowiedź budowy domów dla seniorów oraz program dostępność plus. Ocenił również, że w polityce kluczowa jest wiarygodność.

"Czy chcecie powrotu Balcerowicza i Tuska do władzy? Czy chcecie powrotu Schetyny i ministra +nie ma pieniędzy i nie będzie+ Rostowskiego? Dlatego PiS musi być naszym wyborem, PiS jest najlepszym wyborem dla Polski" - oświadczył szef rządu.

Przyznał, że z Torunia pochodzi jeden z jego ulubionych zespołów rockowych - Republika. "Pamiętacie ten refren +Republika marzeń+? To my, PiS, Zjednoczona Prawica walczymy o Rzeczpospolitą naszych marzeń, o to, żeby była to Rzeczpospolita dumna jak polska husaria, szczęśliwa jak uśmiech dziecka. I zwyciężymy" - dodał Morawiecki.

Wcześniej w Bydgoszczy podczas wojewódzkiej konwencji PiS premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński wskazywali, że ich kandydat na prezydenta tego miasta poseł Tomasz Latos jest najlepszym wyborem dla tego samorządu. (PAP)

autorzy: Tomasz Więcławski, Mateusz Roszak, Aleksandra Rebelińska, Rafał Białkowski, Anna Tustanowska