Trzaskowski kibicował w sobotę uczestnikom Warszawskiej Olimpiady Seniorów, która odbywa się na stadionie stołecznej Polonii. Kandydat Koalicji Obywatelskiej zaznaczył, że chce porozmawiać z nimi o Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz o klubach seniora.

"Najbardziej aktywni seniorzy potrzebują miejsc, w których się mogą spotkać, dlatego będziemy rozbudowywali dzienne domy seniora w każdej dzielnicy na wzór tego, który mamy na Nowolipiu. Tak, by seniorzy mieli miejsce, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek, uczyć się nowych technologii, przeczytać książkę i spotkać z innymi". "Budujemy te domy w formule centrów wielopokoleniowej; tam również są dzieci, rodziny i dzięki temu wszyscy mogą razem spędzać czas" - powiedział Trzaskowski.

Zaznaczył, ze chce rozbudowywać także wolontariat seniorów, żeby najbardziej aktywni mogli się angażować w życie Warszawy, czasem zajęli się opieką nad swoimi starszymi koleżankami i kolegami, a także mogli brać udział w programach edukacyjnych i uczyć młodzież, przekazywać swoje doświadczenia. Jak dodał, to jest sprawa, na której specjalnie mu zależy.

"Chcielibyśmy też zapobiegać temu, że seniorzy odchodzą z rynku pracy. Będziemy starali się robić wszystko, żeby zatrzymać seniorów - tych, którzy oczywiście chcą - na rynku pracy, bo ważne jest, by mogli nam wszystkim służyć swoim doświadczeniem" - stwierdził.

Trzaskowski zaprosił na niedzielne otwarcie Domu Powstańca, który ma być placówką tymczasową do powstania Dom Powstańca na ul. Hrubieszowskiej.

Trzaskowski był też pytany o to, czy maratony powinny odbywać się w centrum miasta, co powoduje konieczność zamykania ulic, czy też raczej na jego obrzeżach. "Każde duże, dumne miasto ma tego typu imprezy, ma maratony. Co prawda, czasem jest rzeczywiście tak, jak na przykład w Bostonie, że maraton w części odbywa się poza miastem, a potem sam finał w centrum miasta. Są inne maratony, których większa część odbywa się w mieście" - powiedział.

Kandydat podkreślił, że najważniejsze jest to, by organizując tego typu imprezy, robić to w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców miasta. Podkreślił konieczność informowania mieszkańców dużo wcześniej, jakie ulice będą zamykane. "To się już dzieje, ale zawsze można się starać o to, by tego typu wydarzenia, jak Maraton Warszawski, były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców naszego miasta" - powiedział Trzaskowski.