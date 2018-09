W trakcie swojego wystąpienia Morawiecki wsparł kandydata PiS na burmistrza Wielunia Pawła Rychlika.

"Paweł Rychlik jest moim kandydatem, jest naszym kandydatem na burmistrza Wielunia. Wieluń, który położony jest w dobrym miejscu niedaleko drogi S8, może się rozwijać dużo lepiej (...), może tutaj przyciągnąć nowych inwestorów. Może i musi przyciągnąć nowe miejsca pracy, żeby ludzie zarabiali lepiej w Wieluniu, żeby nie musieli się martwić, czy pracę stracą, żeby dzisiaj i jutro Wieluń wykorzystał swój wielki potencjał" - mówił Morawiecki.

Szef rządu pozytywnie ocenił program Rychlika i wskazał na hasło kandydata PiS na burmistrza miasta: "Wieluń nowych możliwości".

"Musimy zmienić Wieluń, żeby się jeszcze dużo lepiej rozwijał niż do tej pory" - mówił szef rządu.

W tym kontekście wskazał, że miasto ma problem z obwodnicą śródmiejską. "Wiemy o tym i po to jest nasz program budowy dróg lokalnych" - powiedział.

Dodał, że w mieście brakuje też domów seniora. "Pamiętajmy, że starsi ludzie to doświadczenie, to patriotyzm, to wielka dbałość o młodsze pokolenia. Młodość i nasze starsze pokolenia muszą iść ręka w rękę. Nie dzielimy Polski, Polska jest jedna" - podkreślił Morawiecki.

Zwrócił się również o przekazywanie informacji dotyczących strat w wyniku suszy. "Apeluję do wszystkich wójtów gmin otaczających cały powiat i Wieluń, żeby przekazywali informacje o stratach w wyniku suszy" - powiedział. "Nagabujcie swoich wójtów, bo nie ze wszystkich gmin mamy informacje, a środki są przeznaczone na rekompensatę dla rolników" - dodał.

Premier podkreślił, że rząd zapewnił na ten cel 1,5 mld zł.

Zaznaczył, że dla rolników rząd przygotował także rozwiązania dotyczące "rolniczego handlu detalicznego".

"Rolniczy handel detaliczny jest bardzo potrzebny, żeby też w sklepach, na stołówkach, w restauracjach można było sprzedawać wyroby polskiego rolnictwa. PSL nałożył grzywny, jako partia ludowa czy chłopska (...), w 2011 r. na rolników, którzy bez zgody gminy sprzedają na targowiskach. My uwolniliśmy ten handel dla wsparcia rolników" - mówił Morawiecki.

Wśród projektów przygotowanych dla samorządów wymienił także program budowy dróg lokalnych, dzięki któremu - jak podkreślał - uda się rozwiązać problem korków w takich miastach jak Wieluń.

Szef rządu stwierdził też, że w wyborach samorządowych Polacy będą wybierali "między Polską słabą a Polską silną, Polską rozwoju i Polską zastoju, między Polską zasobną, która służy wszystkim obywatelom, a Polską, która kłania się obcym stolicom i służy elitom i wąskim grupom interesów".

"Ten wybór jest w waszych rękach" - mówił do mieszkańców Wielunia. "My chcemy dalej Polskę zmieniać. W trzy lata udało nam się wprowadzić bardzo wiele zmian. Więcej środków płynie na cele społeczne i utrzymamy te wszystkie osiągnięcia społeczne. Pracujemy też nad kolejnymi, bo wiemy, jak one są potrzebne w poszczególnych grupach i stawiamy na rozwój gospodarki" - podkreślił premier.

"My wiemy, że to, co zrobiliśmy w rządzie, jesteśmy w stanie przełożyć na szybszy rozwój samorządu. To chcemy zrobić również tutaj w Wieluniu, na ziemi wieluńskiej, z dobrymi, uczciwymi, skutecznymi gospodarzami, takimi jak Paweł Rychlik" - dodał.

Po wystąpieniu szef rządu złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą bombardowanie Wielunia przez Niemców w 1939 r.