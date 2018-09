Koalicja zwalczająca bojowników z IS poinformowała w oświadczeniu, że w samym sierpniu br. nieumyślnie zostało zabitych dodatkowych 53 cywilów, co licząc od sierpnia 2014 roku zwiększyło bilans ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej do 1 114.

Ale bilans ten jest zdecydowanie zaniżony w porównaniu z tym, który podają różne organizacje pozarządowe.

Na przykład mająca siedzibę w Wielkiej Brytanii organizacja monitorująca Airwars informuje, że od 2014 roku co najmniej 6 575 cywilów zostało zabitych w wyniku ataków sił koalicji.

Dwudziestu cywilów zostało zabitych w ataku na "pozycje bojowe" IS, zakłady materiałów wybuchowych, centrum dowodzenia i kontroli w maju 2017 roku niedaleko Mosulu na północy Iraku - poinformowały siły koalicji.

"W dalszym ciągu stosujemy precyzyjne i przemyślane ataki, aby zminimalizować wpływ naszych operacji na ludność cywilną i infrastrukturę" - napisał Pentagon w oświadczeniu.

Koalicja pod przewodnictwem USA, wraz z lokalnymi partnerami, w dużej mierze oczyściła Irak i Syrię z Państwa Islamskiego, ale wciąż obawia się jego odrodzenia. (PAP)