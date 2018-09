Od czwartku w Warszawie odbywa się Konferencja Komitetu Wojskowego NATO. Dlatego do poniedziałku 1 października do godz. 12.00 zamknięta dla ruchu (w tym pieszego) jest ul. Skalnicowa od Kuligowskiej do Traktu Lubelskiego. W piątek na ulicach: Podwale, Kilińskiego oraz Kanonia obowiązywał będzie zakaz parkowania. Samochody, które tam będą parkowały zostaną odholowane na koszt właściciela. W sobotę od godz. 15.00 do końca dnia zamknięta dla ruchu będzie ul. Agrykola. A w niedzielę nieprzejezdna będzie Przyokopowa na wysokości Muzeum Powstania Warszawskiego. Tego dnia na całej Przyokopowej będzie obowiązywał zakaz parkowania, a służby będą odwozić stamtąd zostawione samochody.

W czwartek wieczorem rozpocznie się ostatni w tym sezonie przejazd na rolkach – Neonowy NightSkating Warszawa. Uczestnicy imprezy wyruszą o godz. 21.00 sprzed pomnika Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu i przejadą: Krakowskim Przedmieściem – Nowym Światem – Al. Jerozolimskimi – mostem Poniatowskiego – al. Poniatowskiego – al. Waszyngtona – rondem Wiatraczna – Grochowską – rondem Mościckiego – Ostrobramską – Fieldorfa "Nila" – Wałem Miedzeszyńskim – Wybrzeżem Szczecińskim – Zamoście – Sokolą – Zamoyskiego – Targową – al. Zieleniecką – al. Poniatowskiego – mostem Poniatowskiego – Al. Jerozolimskimi – Marszałkowską – Królewską na Krakowskie Przedmieście. Przejazd potrwa do około 23.30. Na trasie na pewien czas może być blokowany ruch pojazdów.

Warszawski Korowód Poloneza to wydarzenie uświetni stołeczne obchody stulecialecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W sobotnie popołudnie na pl. Teatralnym odbędą się warsztaty taneczne dla warszawiaków, a także taneczny przemarsz ulicami miasta. Próby rozpoczną się około godz. 13.30. Następnie około godz. 14.20 taneczny korowód wyruszy z pl. Teatralnego i przejdzie ulicami: Senatorską, Miodową, Krakowskim Przedmieściem, Tokarzewskiego-Karaszewicza, pl. Piłsudskiego, Focha, Moliera na Teatralny. Podczas przemarszu mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu oraz w kursowaniu komunikacji miejskiej. Autobusy linii: 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222 503, 518 zostaną skierowane na trasy objazdowe. Autobusy 128 i 175 pojadą ulicami Kredytową, Jasną i Świętokrzyską, a pozostałe linie Królewską i Marszałkowską.

Na pl. Trzech Krzyży w sobotę o godz. 18.30 odbędzie się koncert inauguracyjny 60. edycję Jazz Jamboree. Dlatego od piątku 28 września od godz. 6.00 do niedzieli do końca dnia wyłączony będzie fragment jezdni pl. Trzech Krzyży w okolicy skrzyżowania Prusa i Wiejskiej. Przez całą sobotę wyłączony będzie jeden pas ruchu pl. Trzech Krzyży w kierunku ronda de Gaulle’a od Książęcej w stronę Prusa. W sobotę od godz. 18.00 do 22.00 zamknieta będzie cała jezdnia pl. Trzech Krzyży w kierunku ronda de Gaulle’a. W piątek i sobotę objazdami będą kursować linie autobusowe: 108, 116, 118, 127, 166, 171, 180, 195, 222, 503, 518.

Na sobotę w godz. 14.30-16.30 zapowiedziano zgromadzenie publiczne. Jego uczestnicy zbiorą się przy Myśliwieckiej 6. Następnie przejdą ulicami: Myśliwiecką, Górnośląską, Wiejską, Matejki przed pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. W związku ze zgromadzeniem autobusy linii 107 i 159 mogą zostać skierowane na trasę objazdową prowadzącą Al. Ujazdowskimi i Trasą Łazienkowską.

Na niedzielę także zaplanowane jest zgromadzenie publiczne. Jego uczestnicy zbiorą się na rondzie Dmowskiego, a następnie przejdą: Al. Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego do ronda Waszyngtona. Podczas manifestacji mogą wystąpić utrudnienia w ruchu. Podczas marszu objazdami kursować będą tramwaje linii: 4, 7, 9, 15, 18, 22, 24, 25, 35 i autobusy linii: 102, 107, 111, 116, 117,123, 127, 128, 131, 138, 146, 147, 158, 166, 171, 175, 180, 222, 501, 503, 509, 517 519, 520, 521, 522 i 525.

Autorzy: Marcin Kucharzewski, Dorota Stelmaszczyk