Komisja Europejska podjęła w poniedziałek decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE skargi przeciwko Polsce w związku z przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym. KE występuje o rozpatrzenie sprawy przez sędziów w Luksemburgu w trybie przyspieszonym. Chce również, by TSUE wydał tymczasową decyzję zabezpieczającą (tzw. środki tymczasowe), aby do czasu wydania ostatecznego orzeczenia niektóre przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym pozostały zawieszone.

Wicepremier Szydło, pytana we wtorek przez dziennikarzy na konferencji prasowej w MKiDN, czy Polska zastosuje się do zaleceń Trybunału Sprawiedliwości UE oraz czy zastosuje tzw. środki zabezpieczające, o które wnioskuje KE, odpowiedziała: "jeszcze nie ma wyroku Trybunału Sprawiedliwości, czekamy na niego i trwa procedura".

"Na pewno polski rząd będzie dobrze przygotowany. Przedstawimy merytoryczną odpowiedź, merytoryczne argumenty, zaczekajmy do momentu aż zostanie podjęta decyzja" - podkreśliła wicepremier.