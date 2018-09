Dodał, że nie ustalono jeszcze, gdzie odbędzie się to spotkanie, ale że nie będzie to w tym samym miejscu, co poprzednio. W czerwcu Trump spotkał się z Kimem w Singapurze; głównym tematem rozmów była denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego.

Trump powiedział na spotkaniu z prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem w ONZ: "Przewodniczący Kim jest naprawdę bardzo otwarty i świetny, szczerze. Myślę, że chce zobaczyć, że coś się dzieje".

Mun powiedział, że przekazał Trumpowi osobiste przesłanie od Kima i że północnokoreański przywódca ma nadzieję spotkać się wkrótce z prezydentem USA.

Trump podkreślił też, że przeprowadził z Munem dobrą rozmowę o handlu między Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi.