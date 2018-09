Prezydent rozpoczął w poniedziałek trzydniową wizytę w Nowym Jorku, w czasie której będzie m.in. uczestniczył w debacie generalnej 73. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ oraz w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Duda nawiązał do swego spotkania w ubiegłym tygodniu w Waszyngtonie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Polski prezydent złożył wizytę w Białym Domu w ubiegły wtorek.

Duda zaznaczył, że na spotkanie z Trumpem przyjechał bezpośrednio ze szczytu państw Inicjatywy Trójmorza w Bukareszcie. „Z panem prezydentem bardzo dużo rozmawialiśmy na temat wzajemnej współpracy gospodarczej, także w kontekście Trójmorza, ale przede wszystkim również w zakresie współpracy energetycznej” – powiedział.

Duda podkreślił, że współpraca gospodarcza między naszymi krajami i przedsiębiorcami nie jest niczym nowym. „Stany Zjednoczone są jednym z najlepszych i najbardziej wypróbowanych przyjaciół Polski, także w sprawach gospodarczych. Przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych tworzą w Polsce 200 tys. miejsc pracy” – powiedział Duda.

„Chcemy przenieść nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi – także gospodarcze – w ramach strategicznego partnerstwa na wyższy poziom. Patrzymy na nie nie tylko w aspekcie Polska-Stany Zjednoczone, ale także w aspekcie Stany Zjednoczone-Polska-kraje Trójmorza” – dodał.

Prezydent wskazał, że Polska jest jedną z najprężniej rozwijających się gospodarek UE, ze wzrostem sięgającym 4-5 proc. PKB, inflacją poniżej 2,5 proc. PKB oraz niskim bezrobociem. Duda namawiał przedsiębiorców ze Stanów Zjednoczonych, szczególnie firmy z branży IT i nowoczesnych technologii, do inwestowania w naszym kraju. „Jestem przekonany, że spotkacie państwo w Polsce młodych ludzi, doskonale wykształconych, ambitnych, przygotowanych, a przede wszystkim inteligentnych i gotowych do pracy” – powiedział. Wyraził satysfakcję, że to właśnie w Nowym Jorku – światowej stolicy handlu – powstaje kolejne już w USA Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH. Dodał, że docelowo ma ich być sześć.