Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej sędzia Krzysztof Rączka powiedział, że KE skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) tzw. sprawę polską. "Sprawę zagrożenia niezależności sądów w Polsce" - dodał.

Stwierdził, że to bardzo ważny moment. "Zdecydowana większość środowiska prawniczego ma poważne wątpliwości i zastrzeżenia w kwestii tzw. reformy, ja jeszcze raz podkreślam, że jest to tzw. reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce. I to jest ten moment, który w moim głębokim przekonaniu jest, mam taką nadzieję, jest początkiem przywracania stanu rzeczy, jaki być powinien w demokratycznym państwie XXI wieku. Jakim chciałbym, żeby Polska była" - powiedział sędzia.