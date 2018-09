Do zdarzenia doszło przed godz. 13. Jak poinformowała Małgorzata Wersocka z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, pod pociąg wpadł mężczyzna w średnim wieku. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Po godz. 14 stwierdzono zgon mężczyzny. Na miejsce został wezwany prokurator. Policja nie podaje, co mogło być przyczyną wypadku na stacji. Wersocka zaznaczyła, że funkcjonariusze przesłuchują świadków zdarzenia, zabezpieczony został także zapis z monitoringu na stacji.

Jak podaje Zarząd Transportu Miejskiego "W związku ze zdarzeniem na stacji Metro Racławicka występują utrudnienia w kursowaniu pociągów metra linii M1. Wstrzymany został ruch pociągów metra na odc. Stokłosy – Centrum".

Pociągi linii M1 kursują w pętlach Kabaty-Stokłosy oraz Młociny – Świętokrzyska. ZTM informuje, że w kierunku stacji Młociny metro kursuje od stacji Centrum.

Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa "Z", która kursuje na trasie: Metro Stokłosy – al.KEN – Rolna – al. Wilanowska – al. Niepodległości – Batorego – Waryńskiego – Marszałkowska – Metro Świętokrzyska.

"Autobusy linii +Z+ zatrzymują się na przystankach zlokalizowanych w pobliżu wyjść ze stacji metra.(PAP)

autorka: Hanna Złotorowicz