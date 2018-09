W sobotę we Wrocławiu odbywa się regionalna konwencja Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu. Biorą w niej udział oprócz Schetyny m.in. przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka oraz kandydat KO na prezydenta Wrocławia Jacek Sutryk.

Schetyna podkreślił, że w Polsce, jak w „każdym domu”, potrzebne jest zaufanie i szacunek. „Nikt nie powinien się samozwańczo wywyższać i przypisywać sobie przywilejów. Zadaniem każdej władzy jest służba wszystkim obywatelom; rząd nie może wybierać Polaków, których lubi, i ignorować innych” - mówił Schetyna.

Dodał, że nie da się budować wspólnoty na „kłamstwie i pogardzie, tak jak próbuje to robić rząd PiS”. „Dla tej władzy kłamstwo stało się podstawowym narzędziem pracy” - mówił Schetyna.

Lubnauer: Wolność jest dla nas najważniejsza

Jesteśmy liberałami, co oznacza, że wolności jest dla nas najważniejsza, wolność we wszystkich aspektach; tylko wolni ludzie są w stanie tworzyć wspólnotę, która nie boi się o swoją przyszłość – mówiła w sobotę we Wrocławiu przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Lubnauer podkreśliła, że reprezentuje liberałów. „To oznacza, że wolność jest dla nas najważniejsza, wolność we wszystkich aspektach - wolność osobista jednostki, prawa kobiet i mężczyzny; wierzymy też w wolność gospodarczą, w prawo Polaków do bogacenia. Wolni i kreatywni Polacy to Polacy bogacący się” - mówiła szefowa Nowoczesnej.

Dodała, że państwo nowoczesne to państwo, które szanuje i nagradza tych, którzy potrafią skorzystać z wolności. „Tylko wolni ludzie są w stanie tworzyć wspólnotę; tylko ludzie, którzy nie boją się o swoją przyszłość, stworzą w Polsce wspólnotę dumnych z siebie Polaków” - mówiła.

Dodała, że taka wspólnota powstaje w samorządach. „Chcemy, by decyzje o rzeczach, które dotyczą mieszkańców gmin czy powiatów zapadały w samorządach” - mówiła Lubnauer.

W sobotę we Wrocławiu odbywa się regionalna konwencja Koalicji Obywatelskiej. Biorą w niej udział także liderka Inicjatywy Polska Barbara Nowacka oraz kandydat KO na prezydenta Wrocławia Jacek Sutryk.