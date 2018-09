Grzegorz Schetyna podczas czwartkowej konwencji warmińsko-mazurskiej Koalicji Obywatelskiej wyraził nadzieję, iż po wyborach parlamentarnych Koalicja będzie mogła powołać rząd, który z samorządami będzie dobrze współpracował i realizował oczekiwania.

"Dla nas wybory samorządowe są pierwszym wspólnym krokiem w dobrą wspólną stronę. Myślę, że takie miejsca: miasta i regiony są dobrym poligonem i szukaniem doświadczenia w prowadzeniu dobrej polityki, rzetelności w relacjach, otwartości w budowaniu kontaktu z samorządami miejskimi, powiatowymi. Przyglądając się i gorąco kibicując w wyborach samorządowych będziemy was wspierać" - zadeklarował Schetyna.

Według niego po wygraniu przez Koalicję Obywatelską wyborów parlamentarnych w 2019 r. pierwszą decyzją jaką podejmie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz MSZ będzie przywrócenie małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Jak dodał, "chodzi o to by pomóc ludziom".

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer podkreślił, "że Warmię i Mazury postrzega się przez pryzmat pięknych jezior, pięknych lasów i zieleni". "Ale mieszkańcy nie chcą być postrzegani jako park krajobrazowy, chcą rozwoju gospodarczego, ekonomicznego i chcą dobrej i godnej pracy, chcą by był tu klimat dla przedsiębiorczości" - zauważyła.

Podkreśliła, że nie tylko galerie handlowe i tramwaje są niezbędne do rozwoju Olsztyna, bo mieszkańcy chcą dalszego rozwoju". "Jeśli oświetli się stare miasto to nie znaczy, że się ożywi się tę część miasta. Trzeba mieć na to pomysł, by miasto żyło, by było wspólnotą" - dodała Lubnauer. "Liberalizm to jest pozwolenie ludziom być wolnymi, ale liberalizm jest także zobowiązaniem by tworzyć pewną wspólnotę i ta wspólnota dba o ludzi wykluczonych i niepełnosprawnych" - dodała.

Liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka podkreśliła, że "21 października Koalicja Obywatelska idzie po zwycięstwo w sejmikach, powiatach i małych miejscowościach". "Mamy dobry program, który łączy wydawać by się mogło rzeczy nie do pogodzenia. Liberalizm Katarzyny Lubnauer i moje socjaldemokratyczne podejście, i myślenie o budowie infrastruktury Grzegorza Schetyny. Nie ma dziś wielkiego sporu między socjaldemokratami, liberałami i konserwatystami ale jest spór między demokratami a antydemokratami"- powiedziała Nowacka.

Do warmińsko-mazurskiego sejmiku z list Koalicji Obywatelskiej startować będą w okręgu nr 1 olsztyńskim obecny wicemarszałek Marcin Kuchciński oraz politolog, liderka protestów w obronie Konstytucji Teresa Astramowicz-Leyk; z ostatniego miejsca - uczestnik protestu niepełnosprawnych w Sejmie Adrian Glinka.

W okręgu nr 2 obejmujący powiaty: ostródzki, iławski, nowomiejski i działdowski) liderem listy jest obecna radna sejmiku Bernadeta Justyna Hordejuk, w okręgu nr 3 obejmującym powiaty: elbląski, miasto Elbląg, braniewski, bartoszycki Grażyna Teresa Kluge; listę zamyka wicemarszałek Miron Sycz. W okręgu nr 4 (obejmujący powiaty: kętrzyński, węgorzewski, gołdapski, olecki i ełcki) Zbigniew Homza i wiceprezydent Olsztyna Jarosław Marek Słoma. W okręgu wyborczym nr 5 (obejmującym powiaty: nidzicki, szczycieński, mrągowski, piski i giżycki) była burmistrz Giżycka Jolanta Piotrowska.

Kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Olsztyna jest była posłanka PO Beata Bublewicz, a Elbląga - Michał Missan.