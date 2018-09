Jak podaje gazeta, Ministerstwo Finansów chce obniżyć podatek dla małych spółek - od przyszłego roku zapłacą tylko 9 proc. CIT. "Ale fiskus stawia warunki – dochód nie może być wyższy niż 33 proc. przychodu" - czytamy.

Gazeta wskazuje, że obecnie spółki, które są małymi podatnikami, płacą 15 proc. CIT, a dla większych stawka wynosi 19 proc. Według doradcy podatkowego Tomasza Piekielnika, cytowanego w "Rz", na obniżce skorzystają spółki mające duże koszty działalności, czyli np. zajmujące się handlem, a mogą stracić te, które zarabiają na pracy umysłowej, świadczące usługi niematerialne.

"Załóżmy, że spółka z branży IT zatrudnia kilka osób, które realizują projekty u klientów. Ma więc niewielkie koszty działalności, za to wysoki dochód. Teraz płaci 15 proc. CIT, po zmianach podatek wzrośnie do 19 proc., bo nie spełni warunku rentowności" – tłumaczy w "Rz" Piekielnik.

Jak czytamy, z nowych przepisów wynika, że spółka może też stracić prawo do niższego podatku już w trakcie roku. "Będzie musiała przy płaceniu zaliczek przejść z dziewięcio- na dziewiętnastoprocentową stawkę, jeśli jej przychody przekroczą, i tu niespodzianka, 5 mln zł. To inna kwota niż limit dla małych podatników, który wynosi 1,2 mln euro. Wygląda to na pomyłkę autorów projektu" – mówi "Rz" doradca podatkowy Monika Lewandowska.

Według gazety jest jeszcze jedna "komplikacja". "Spółka, która uzyska dochody z kapitałów, np. ze sprzedaży papierów wartościowych albo wierzytelności, zapłaci od nich 19 proc. CIT" - podaje "Rz".