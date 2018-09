Informację na ten temat podał we wtorek "Głos Wielkopolski". Rzeczniczka prezydenta miasta Hanna Surma poinformowała we wtorek PAP, że Jacek Jaśkowiak oraz jego zastępca Jędrzej Solarski, który jest odpowiedzialny za sprawy socjalne "ponowili w trakcie niedawnej rozmowy z wiceministrem Szynkowskim vel Sękiem chęć przyjęcia w Poznaniu uchodźców, w oparciu i w ramach współpracy z administracją rządową". Przedsięwzięcie byłoby realizowane we współpracy z Caritasem.

"Osoby, które ewentualnie trafią tu w ramach tego projektu, muszą być dopuszczone do pobytu w Polsce, a więc sprawdzone przez służby rządowe, by wykluczyć zagrożenie dla porządku publicznego - ze statusem uchodźcy lub w z kartą stałego pobytu" - podała rzeczniczka.

Surma dodała, że w planach jest kolejne spotkanie w tej sprawie z udziałem minister ds. pomocy humanitarnej Beaty Kempy oraz przy udziale strony kościelnej.

"Wyrażona przez prezydenta Jaśkowiaka gotowość pomocy uchodźcom wpisuje się w apel arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Prezydent uważa, że miasto takie jak Poznań powinno udzielić schronienia osobom z rejonów dotkniętych działaniami wojennymi, dlatego deklaruje wolę takiej pomocy przy współpracy z rządem" – podała rzeczniczka.

Hanna Surma przypomniała też, że miasto już wcześniej szeroko angażowało się w pomoc potrzebującym. "To m.in. współorganizowana z Caritasem publiczna zbiórka +Poznań dla Syrii+ oraz finansowanie Migrant Info Point, oferującego informację i wsparcie dla cudzoziemców w Poznaniu. Ponadto od kilku miesięcy trwają starania o przyjęcie na poznańskie uczelnie kilku studentów z Syrii" – podała rzeczniczka.

Wyjaśniła, że miasto, które będzie fundatorem stypendiów socjalnych, współpracuje w tym zakresie z Caritasem oraz z uczelniami, które wykazały "duże zainteresowanie projektem". "Realizacja jest na finiszu, ale szerzej poinformujemy o tym, jak już wszystko uda się doprowadzić do końca" – zaznaczyła Hanna Surma.