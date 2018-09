Do zabójczego ciosu nożem miało dojść po kłótni ok. godz. 6 nad ranem. W kilka godzin później mieszkający od roku w Neumuenster na północy Niemiec Polak zmarł w szpitalu.

Policja podejrzewa, że sprawca to ok. 30-letni mężczyzna. Ma on mieć 1,80 m wzrostu, sportową sylwetkę, trzydniowy zarost oraz "południowy wygląd". Służby bezpieczeństwa nie wykluczają, że może być ranny.

Do morderstwa doszło na ulicy, przy której znajduje się meczet, poczta i urząd pracy. W miejscu tym składane są kwiaty i palą się znicze.(PAP)