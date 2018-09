Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda złożą 18 września oficjalną wizytę w Białym Domu. Głównymi punktami wizyty mają być rozmowa "w cztery oczy" prezydentów Polski i USA, spotkanie obu par prezydenckich oraz wspólna konferencja prasowa prezydentów. W planie wizyty znalazła się też m.in. wizyta w Senacie Stanów Zjednoczonych.

"Najważniejszy cel tej wizyty to kontynuacja bardzo dobrej współpracy między Polską a USA na płaszczyźnie militarnej. Liczę bardzo na to, że rozmowa pana prezydenta (Dudy - PAP) z panem prezydentem Trumpem posunie do przodu sprawę stałego stacjonowania żołnierzy amerykańskich na terytorium Polski" - powiedział PAP wicepremier Jarosław Gowin.

"Nie można pochopnie niczego przesądzać, ale kiedy sam odbywałem wizytę w USA i rozmawiałem zarówno z czołowymi politykami, jak i czołowymi ekspertami amerykańskimi to słyszałem, że jedyną przeszkodą utrudniającą Amerykanom podjęcie decyzji o stałym stacjonowaniu ich oddziałów na terytorium Polski jest nierozwiązany jeszcze wtedy, wiosną tego roku, problem ustawy o IPN. Ustawa została znowelizowana w związku z tym tej bariery już nie ma" - dodał Gowin.

W ocenie Gowina stosunki polsko-amerykańskie "wyglądają w tej chwili znakomicie" m.in. dzięki wcześniejszej wizycie w USA ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka (który również weźmie udział w wizycie w Białym Domu) i decyzji o zakupie nowoczesnej broni w USA.

Wicepremier ocenił, że z punktu widzenia współpracy gospodarczej ani Polska dla USA, ani USA dla Polski nie są szczególnie istotnym partnerem. "Najważniejsza jest nasza współpraca z krajami Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa tu najwięcej zależy od rozwoju NATO, ale także od dobrych bilateralnych stosunków z Amerykanami" - podkreślił Gowin.

Autor: Szymon Zdziebłowski