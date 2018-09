"W tym wszystkim, co robimy, przybliżamy Polskę do Europy; chcemy, żeby standard życia Polaków był taki, jak na Zachodzie" - podkreślił Morawiecki. Zauważył, że "to są dziesięciolecia zapóźnień, ale my w taki sposób prowadzimy naszą politykę, że nadrabiamy te dziesięciolecia i to szybkimi, milowymi krokami".

Podkreślił, że rząd realizuje to przez "realne działania" i wskazał art. 20 Konstytucji, mówiący o społecznej gospodarce rynkowej i dialogu społecznym. "Właśnie dlatego my promujemy konstytucję - prawdziwe życie społeczne, gospodarcze, solidarność społeczną, sprawiedliwość społeczną. Przekazujemy środki ludziom w postaci programu 500 plus i w postaci programów społecznych" - zaznaczył Morawiecki.

"Nie przeszkadzajcie naprawiać Polski, ale zapraszamy wszystkich do naprawy Polski" - zaapelował. Dodał, że jest tyle rzeczy do naprawy, że "nie wiadomo, w co włożyć ręce". Jak jednocześnie podkreślił, rząd ma "konsekwentnie zbudowane programy - domy seniora, otwarte strefy aktywności, żłobki, przedszkola i szybki internet".

Premier zauważył, że "w Świebodzinie potrzebny jest remont domu kultury; są błonia, które miały być zagospodarowane i jest marazm w mieście - burmistrz nie robi tego, co obiecuje". "A my jesteśmy wiarygodni, i co powiemy, to zrobimy. Możecie na nas liczyć" - zadeklarował. Premier dodał też, że "żeby była wiarygodność realizacji, skuteczności w realizacji, rzetelność, solidność, trzeba wybierać dobrych kandydatów, a takich ma PiS".