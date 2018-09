Porozmawiajmy o wymiarze sprawiedliwości. Trybunał Konstytucyjny…

…zostanie uzdrowiony, bo przywrócimy rządy prawa. Usuniemy z niego osoby, które nie są sędziami. Mówię o trzech dublerach, którzy nie powinni w nim zasiadać, i oni z całą pewnością będą musieli odejść.

Ale prezes Przyłębska już zostanie.

Nie jestem prawnikiem, lecz wiem, że eksperci podważają jej wybór na prezes Trybunału, bo brali w nim udział również dublerzy. Nie byłoby rekomendacji do prezydenta, gdyby nie oni.

Stanowiska sędzi jej nie pozbawicie?

Nie ma takich planów.

A kto na miejsce dublerów?

Sędziowie wybrani zgodnie z konstytucją jeszcze przez poprzedni parlament.

Andrzej Duda nie przyjmie ich ślubowania.

Ślubowanie musi się odbyć wobec prezydenta, ale niekoniecznie w jego obecności. Mogę sobie wyobrazić inne formy, na przykład formę notarialną.

Serio?

A dlaczego pan się śmieje?

Będziecie chodzić do notariusza z sędziami Trybunału Konstytucyjnego i odpisy wysyłać prezydentowi? Przecież to groteska.

To może być jeden z pomysłów na ominięcie obstrukcji Dudy.

No dobrze, a co z Sądem Najwyższym?

Przywrócenie niezależności sądownictwa oznacza, że najpierw musi być przywrócony zgodny z konstytucją skład Krajowej Rady Sądownictwa.

Więc wybierzecie KRS na nowo?

Nie my, tylko sędziowie spośród siebie. Zaś te osoby, które z namowy Ziobry weszły do obecnego KRS, muszą mieć świadomość, że…

…jak PO dojdzie do władzy, to ich wyrzuci.

Nie, muszą mieć świadomość, że to przygoda na krótko i zostaną usunięci.

Po KRS przyjdzie czas na Sąd Najwyższy. Tam zaraz zasiądą nowi sędziowie.

Kwestionujemy samo obwieszczenie o wolnych miejscach sędziowskich w Sądzie Najwyższym, bo było ono bez kontrasygnaty premiera, więc choćby z tego powodu cała procedura jest nieważna. A po drugie tego wyboru dokonała wybrana niezgodnie z konstytucją Krajowa Rada Sądownictwa. I to wszystko będzie miało swoje konsekwencje.

I tych sędziów z Sądu Najwyższego też usuniecie?

Oczywiście, nie zostali prawidłowo wybrani! Przecież samorządy adwokacki i radcowski apelowały do swoich członków, by nie uczestniczyli w tej nielegalnej procedurze.

Prezesem Sądu Najwyższego będzie pani Gersdorf?

Na pewno do końca kwietnia 2020 r.

Podsumujmy: prokuratura do wymiany, KRS do wymiany, Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny do zmiany. Będzie rewolucja.

Nie, to będzie przywrócenie ładu konstytucyjnego i rządów prawa. Tak samo jak powrót do rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego. Chcielibyśmy to zapisać w konstytucji.

Cały wywiad przeczytasz w piątek w Dzienniku Gazecie Prawnej.