Terlecki o ACTA 2: PO przykłada się do interesu największych nadawców internetowych

Sprawa ACTA 2 pokazuje, że PO przykłada się do interesu największych nadawców internetowych, kosztem zwykłych internautów i małych producentów informacji czy programów internetowych - ocenił w czwartek wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS). My się na to nie godzimy - zapewnił.